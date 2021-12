Kahele Oscarile nomineeritud Bette Midler kutsus Lääne-Virginia inimesi vaesteks ja kirjaoskamatuteks

Bette Midler tegi esmaspäeval Twitterisse säutsu, kus heitis senaator Joe Manchinile, kes esindab Lääne-Virginiat, ette, et ta ei soovi toetada president Joe Bideni eelnõud, mille abil parandatakse riigisiseselt infrastruktuuri, kuna see on liiga kallis.

Midler kirjutas: "Mida Joe Manchin, kes esindab piirkonda, mille elanikkond on väiksem kui Brooklyn, tegi ülejäänud Ameerikale, kes tahab edasi ja mitte tagasi liikuda, on jube. Ta müüs meid maha. Ta tahab, et me oleksime nagu tema osariik Lääne-Virginia. Vaesed, kirjaoskamatud ja lihtsameelsed."

Midler sai säutsu eest kohe kõva kriitikat ja ta oli sunnitud vabandama. "Tahaksin vabandada Lääne-Virginia heade inimeste ees. Ma nägin punast," kirjutas üle viie kümnendi meelelahutusmaailmas tegutsenud Bette Midler.

Ta lisas: "Joe Manchin ja kogu tema pere on üks kuritegelik organisatsioon. Kas ta on tõesti parim, mida Lääne-Virginal oma kodanikele pakkuda on? Kindlasti on seal keegi, kellel on osariigi, ja mitte enda, huvid mängus."