Aasta suurim muusikasündmus Eesti Muusikaauhinnad 2022 gala tuleb taas

Galat korraldava Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liikme Danel Pandre sõnul on mööduva aasta näol tegemist väga hea aastaga Eesti muusikas: „2021. aastal ilmus kodumaist muusikat kokku tänase seisuga 134 albumit, sadu singleid ja lisaks märkimisväärne hulk muusikavideoid. Vaatamata keerulistele oludele toimus ka rohkelt muusikasündmusi ja kontserte. Kõik see annab jõulise signaali, et kõigele vaatamata on Eesti muusika väga heas seisus ja valikuid, keda Eesti Muusikaauhindade galal parimatena pärjata, langetada keerukas, kuid meeldiv ülesanne.“