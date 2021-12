"Naabrist parema" võitjad saavad lapsevanemateks: meie kingitus tuleb mais

Merill ja Asko ütlesid enne finaali: "Absoluutselt kõik naabrid on võitu väärt, aga meile tähendaks see meie oma päris esimest kodu. Ja see oleks millegi väga suure algus. Oleme ammu juba unistanud Movement keskusest, kus korraldada laagreid täiskasvanutele ja lastele. Koht, kus on lopsakas loodus, loomad ja ehedad emotsioonid. Tahame seda kohta ehitama hakata esimesel võimalusel. Kui on olemas oma kodu ja mis eriti hea - liigutatav kodu - siis on lihtsam oma unistuste poole pürgida."