Eelmisel kuul tekitas 42-aastase printsessi tervis palju kõmu. Kuigi vürstikoda väidab siiani, et Charlene on Šveitsis asuvas kliinikus seetõttu, et pikk võitlus põskkoopapõletikuga on teda väsitanud ning tal on vaja füüsiliselt ja mentaalselt taastuda, siis levivad ka mitmed teised teooriad.

Algselt paljastasid mitmed Prantsuse ja Monaco väljaanded, et Charlene'i kimbutab ravimisõltuvus, kuid mõne nädala eest paljastas üks tuntumaid kuninglikke eksperte, et printsess on juba kuid taastunud untsu läinud iluoperatsioonist.