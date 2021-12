Birgit Sarrapi unustamatu jõuluehmatus: vaatasime aknast välja - mingi mees, ämber peas, sehkendab seal

Birgit mäletab üht jõululaupäeva, mil oli oma lapsepõlvekodus Kohilas. Perega aega veetes vaatasid nad ühel hetkel õdedega koos aknast välja ja märkasid, et üle õue asuvas saunamajas leiab parasjagu aset üks ütlemata kahtlane tegevus. "Vaatame siis õdedega aknast välja ja näeme, et mingisugune meesterahvas seal midagi sehkendab. Ei saanud aru, kes see on, või miks ta seal on," kirjeldab ta.