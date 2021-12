FOTO | Archie välimus, Harry käevõru ja üks tähtis taustajõud: Sussexite jõulukaardil oli mitmeid vihjeid Dianale

Mees kaamera taga

Kuigi esialgu võib tunduda, et tegemist on käigupealt tehtud perefotoga, siis tegelikult on Harry ja Meghan palganud selle tegemiseks tõelise oma ala professionaali. Nimelt on fotograafiks märgitud Suurbritanniast pärit moefotograaf Alexi Lubomirski, kes pildistas ka Harry ja Meghani pulmafotod 2018. aastal.

Kuid Lubomirskil on tihe side Harry ema Dianaga. Nimelt töötas 46-aastane mees noorena teise tuntud fotograafi Mario Testino assistendina. Tema oli aga printsess Diana üks kõige lemmikumaid piltnike ning just tema kaamerasilmast on sündinud mitmed fotod Dianast, mis on saanud maailmakuulsaks.

Kallis käevõru

Jõulukaardi üheks silmatorkavaimaks detailiks on Harry käel olevad käevõrud. On teada, et need ehted ostis ta Aafrikast vahetult pärast oma ema surma ning need on temaga kaasas käinud üle 20 aasta. Ta on varem tunnistanud, et ta seostab antud käevõrusid oma emaga.

"Ma külastasin Aafrikat 1997. aastal, kohe pärast seda, kui mu ema oli surnud. Isa ütles mulle ja vennale, et me pakiksime kohvrid, et me sõidame Aafrikasse, et sellest kõigest eemale saada," on Harry meenutanud.

Diana suguvõsa juuksed

Juba Harry lapsepõlvest saadik on Briti meedia olnud kindel, et tema punapäisus tuleb Diana suguvõsast. Nimelt olid nooruses punapead ka printsessi vend Earl Spencer ja õde leedi Sarah McCorquodale. Viimane käis enne Dianat mõningatel kohtingutel koos prints Charlesiga.

Värskelt jõulukaardilt on näha, et Harry ja Meghani pojale Archiele on aastatega kasvanud veelgi erksamad oranžid kiharad. Samuti on näha Lilibeti vähestest juuksekarvadest, et ka seal on punakas alatoon sees. Tundub, et Diana suguvõsa geenid on nii tugevad, et kanduvad edasi ka järgmistele põlvkondadele.

Klikates paremal noolel, saad näha Sussexite perekonna eelmiste aastate jõulukaarte: