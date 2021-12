VIDEO | Uskumatu avaldus: prints Harry ja Meghan Markle'i fännist briti mälumängur ei tea, kes on prints Charles

Mälumängus "I Literally Just Told You" ("Ma just ütlesin sulle") on voor, kus osalejatele antakse ette kolm vastusevarianti ja nad peavad neid kasutades küsimustele vastama. Postiljonina töötavale Amirale anti vastusevariantideks prints Charles, prints Harry ja prints Andrew, mille peale Amira ütles, et ta teab vaid Harry kohta.

Ühe küsimusena taheti teada, kes nendest ei ole lahutatud naisega abiellunud, millele vastas Amira kiirelt prints Andrew. Kui saatejuht Jimmy Carr uuris lähemalt, kas ta on oma vastuses kindel, siis ütles Amira, et ta teab, et see pole Harry, sest Meghan Markle oli varasemalt abielus.

"Ma ei ole kindel, kes prints Charles on, aga ma arvan, et see on tema isa," sõnas Amira.

Carr ja teised stuudios olnud inimesed imestasid, kas nad kuulsid õigesti. Stuudiost oli kuulda ka naeru. Carr ütles, et jah, Charles on Harry isa ning tulevane kuningas.

Vaatamata sellele väikesele takistusele võitis Amira hiljem saate ja viis koju 21 500 naela, mida lubas kasutada oma vanemate aitamiseks.