Kristjan Järvi avameelselt eelmistest suhetest sündinud lastest: kahjuks ma ei näinud, kuidas nad kasvasid

"Mul on kahest abielust neli last. Esimese naise Leila Josefowicziga sündis Lukas (21). Teise naise Hayley Reidiga on kolm last: Finn (14), Avalon (12) ja Eden (11). Kahjuks ma ei näinud, kuidas nad kasvasid, sest olin kogu aeg tööl. Karjäär oli esikohal," tunnistab tuntud dirigent.