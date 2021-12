Ohvreid tuleb järjest juurde: juba viies naine süüdistab Chris Northi seksuaalses ahistamises

Laulja Lisa Gentile väitis, et Chris North näperdas teda ligi 20 aastat tagasi, kui mees ta koju viis. Varasemalt on Northi ahistamises süüdistanud neli naist. Näitleja ise eitab kõiki neid süüdistusi, vahendas BBC.

Neljapäevase virtuaalse pressikonverentsi ajal rääkis 54-aastane Lisa Gentile, et kohtus Chris Northiga esmakordselt 1998. aastal New Yorgi restoranis. Ühel õhtul 2002. aastal, kui North pakkus välja, et saadab lauljanna koju, tundis Gentile end kiiresti ebamugavalt. "Ta ilastas minu peale. Ma tahtsin, et ta lõpetaks," ütles Gentile.

Lauljanna süüdistas Northi enda ebasobivas puudutamises ja näitleja tahtis, et naine käed tema peale paneks. "Ta muutus üha agressiivsemaks, pani mõlemad käed minu rindadele ja pigistas neid tugevasti. Ma surusin tema käsi alla ja tema lükkas minu käsi üles."

Ühel hetkel suutis lauljanna olukorra üle kontrolli saada ja ütles Northile, et ei soovi temaga midagi teha. Lisa Gentile ei soovinud varasemalt süüdistustega avalikuks tulla, sest Chris Northil on palju võimu ja näitleja lubas tema karjääri ära rikkuda.

Gentile advokaat Gloria Allred aga sõnas, et nad ei saa Northi vastu ametlikku süüdistust esitada, sest liiga palju aega on intsidendist möödas. Allred soovib, et seadus, mille tõttu paljud minevikus toimunud sündmused aeguvad, muutuks ja selle tõttu intsidendist nüüd ka räägitakse.

Eelmisel nädalal teatasid kaks naist, et Chris North vägistas nad. Lisaks sellele teatas neljapäeval näitleja Heather Kristin, et North puudutas teda ebasobivalt ning neljas naine ütles, et North ahistas teda seksuaalselt 2010. aastal New Yorgis.