VIDEO | Cambridge'i hertsoginna Kate Middleton üllatas publikut klaverimänguga

Paar salvestas klipi salaja helistuudios ja see kanti üle kanalil ITV. Saade "Royal Carols: Together At Christmas" tehti inimeste jaoks, kes pandeemia ajal oma kogukondasid aitasid, kirjutas BBC.

Klipp, kus Cambridge'i hertsoginna koos Tom Walkeriga esitab tema varasemalt avaldamata jõululaulu "For Those Who Can't Be Here", postitati Kensingtoni palee Twitterisse.

Briti laulja ja laulukirjutaja Walker sõnas, et hertsoginna rääkis talle esinemisest, kui nad heategevuslikult üritusel kohtusid. "Me saime kokku, harjutasime lugu umbes üheksa korda ja lõpuks oli ta väga vilunud. Siis ta läks paariks päevaks ära, harjutas üksi, saime taas kokku ning siis salvestasime selle," rääkis Walker.

"See oli muljetavaldav, sest üks asi on stuudios kahekesi mängida, teine asi aga hoopis suure publiku ees teha seda koos orkestri ning kahe taustalauljaga."

"Me olime mõlemad üsna närvis ja kartsime, et võime teineteist alt vedada, aga õnneks läks kõik plaanipäraselt."

Saates tänas Kate Middleton kõiki inspireerivaid inimesi, kes on sel raskel ajal oma kogukondasid aidanud. UK inimesed on pandeemia ajal pidanud palju läbi elama, eriti just lähedaste kaotuse, ning eesliinitöötajad on suure pinge all.

Kuninglikust perest viibisid üritusel veel ka prints William, Zara ja Mike Tindall, Sophie Wessex ning printsess Beatrice ja tema abikaasa Edoardo Mapelli Mozzi.