Laulja Ed Sheeran müüs heategevuslikul eesmärgil suure raha eest kitarri

Kellie Myersil on kaks poega, 14-aastane Henry ja 13-aastane Jacob, kes õpivad kitarri mängima ning terve nende pere on suur Ed Sheerani fänn.

Lisaks sellele kirjutas Sheeran kitarrile ka sõnad "Wait for me to come home ...", mis on Myersi lemmiksõnad Sheerani laulust "Photograph".