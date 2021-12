Järjekordne jõulubeebi? "Poissmeeste peo" noor osaleja Carole pere täienes vahva liikme võrra

Kui algselt võis eeldada, et 20-aastane Carole peab perelisa all silmas last, siis tegelikult nii ei olnud. "Ei, ei lapseootel ei ole, vaid võtsin endale väikese karvakera. Last pole plaanis kindlasti lähiajal," ütles Carole Kroonikale.

"Koera võtmine oli minu üks suur unistus ja see täitus. Unistusi on mul veel palju, aga neid juba palju raskem täita. Näiteks minu elu suur unistus on oma kodu ja oma auto," lisas ta.

Carole uus lemmikloom. Foto: Instagram

Skandaalne "Poissmeeste pidu" küttis kirgi juba enne, kui seda teleekraanidel näha sai. Esimeses osas leidis aset ahistamisjuhtum, mis paneb küsima, et kuidas selline alkoholirohke formaat üldse teleekraanidele jõudis.

Nimelt leiab varem mainitud pankrotistunud ärimehe Kevini ja noore laulja-tantsija Elise vahel intsident. Kevin haarab neiult luba küsimata ümbert kinni ning puudutab Elise rindu. Viimane on silmnähtavalt juhtunust häiritud ning kuigi Kevin ja Elise pidid tol õhtul ühte tuba jagama, siis saatemeeskond võimaldas naisele teise magamiskoha.

Tegemist pole ainsa korraga, kui Kevin esimeses episoodis mõne naise ebameeldivasse olukorda paneb. Osalejate vahel korraldatud musimängus ütleb ta osaleja Elza kohta "jäme". "Sa näed targem välja, kui sa vahepeal vait oled," astus Carole tema kaitseks välja.

Kuid parajalt pakkus piinlikkust ka see, et mõned neiud olid kandideerinud saatesse fotodega, mis olid tehtud sobiva nurga alt või korraliku filtriga. See tähendas aga seda, et juba esimestes osades olid leidmas aset ebamugavad seigad, kus noormeeste ette saabusid neiud ei näe üldse sellised välja, nagu nad end varem eksponeerinud olid.