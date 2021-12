KLÕPS | Eriti julge! Maneskini ninamees Damiano David võttis end pühade puhul paljaks

Pilt on lühikese ajaga kogunud 1,4 miljonit meeldimist ja selle alla on jäetud tuhandeid kommentaare.

Lõunamaise välimusega laulja sattus juba finaali ajal skandaali, mis tõestas, et rock'n'roll pole surnud. Nimelt hakkas kulutulena levima videoklipp, millest näib, et Damiano tõmbab otsesaate ajal endale ninna narkootilist ainet. Hilisem narkotest tõestas, et itaallane on puhas poiss, kuid see uudis viis tema näo ja nime ka nendeni, keda Eurovision karvavõrdki ei huvitanud.