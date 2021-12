Kuninganna Elizabeth II avaldas jõulukõnega austust lahkunud prints Philipile

Lesestunud monarh hoidis enda lähedal jäädvustust, kus tema kõrval on tema abikaasa prints Philip, kes suri aprillis 99-aastasena.

Kuninganna pani safiirprossi kleidile, mida ta kandis 1947. aastal oma mesinädalatel fotograafile poseerides. Sama prossi kandis Elizabeth II 2007. aastal briljantpulma tähistamisel, vahendab People.

"Kuigi see on paljude jaoks õnnelik aeg, võivad jõulud olla rasked neile, kes on kaotanud oma lähedasi," ütles Elizabeth II oma jõulukõnes.

"Kui väga me prints Philipit ka ei igatseks, tean, et ta tahaks, et me jõuludest rõõmu tunneksime."

Tema kõrgeausus andis enne pühi teada, et iga-aastane ametlik kuningliku perekonna jõulupidustus see aasta ei toimu. Kuninganna sõnul oli see ainuõige otsus justnimelt uue tüve nimega Omikroni laialdase leviku pärast.

Otsus tuli eelkõige ennetava meetmena, kuna arvati, et pidulik õhtusöök seaks ohtu liiga paljude inimeste tervise.