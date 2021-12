Piret Järvis-Milder ja Egert Milder teevad Taist reisisarja: see on meie kauaaegne unistus

"Oleme pikalt mõelnud ja unistanud, et võiks oma reisisarja teha. Nüüd jõudsime tegudele ka," rääkis "Ringvaatele" Piret Järvis-Milder.

Nendega on kaasas ka pisitütar Milli. "Meil on kogu aeg üks tegelane, kes väga palju tähelepanu vajab," ütles Piret.

Egert lisas, et isegi statiivi ei saa maha panna, sest see aetakse kohe pikali. "Tuleb olla leidlik, kuidas me üksteist filmida saaksime," ütles muusik.