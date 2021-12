Neljas kannatanu on otsustanud tulla päevavalgele oma looga ning rääkida suu puhtaks. Seejuures süüdistab ta sarnaselt teistelegi tuntud näitlejat Chris Nothi seksuaalses väärkohtlemises. Lisa Gentile kõneleb juhtunust kõigest mõned päevad pärast seda, kui selgus, et Noth lasti lahti CBS TV draamasarjast "The Equalizer".