Muusikaüllatustest vana hea "Edekabelini": loe, mida pakub TV3 aastavahetusprogramm tänavu

Vana aasta viimase päeva show algab kell 19.00 spetsiaalselt selleks õhtuks loodud laulusaatega „Kethi ja Mareki seitse meloodiat“, kus Kethi Uibomäe ja Marek Lindmaa peosäras stuudio täidavad muusikaga staarid, kelle etteasted teevad tuju heaks nii suurtel kui ka väikestel! Seitsme üllatusnumbri seas rabab näiteks ka legendaarse Maie Parriku ja telestaar Taavi Libe duo, lavale astub Maribel Vääna, kohal on Eesti tuntuim emme, särtsu lisab Star FM hommikukolmik ning hoogsa erietteastega vallutavad südamed ka saatejuhid Kethi ja Marek.

Kell 21.30 võtab Taavi Libe aasta kokku omal nn märgatud-Eestis-moel, sest läheb vahva kingikotiga külla kõige värvikamatele kangelastele, kes läbi „Märgatud Eestis“ saadete rahva südamed on võitnud. Lisaks meeleolukatele kohtumistele võtab erisaates „Märgatud Eestis püha õhtusöömaaeg“ tuurid üles ka vinge peobänd nimega Kurjad plaanid.

Aasta oodatuim telesaade „Edekabel 20“ alustab kell 22.30 ning tegemist on tõeliselt väärika sündmusega, sest aastavahetuse lemmik-huumorishow jõuab Henrik Normanni osalusel vaatajateni juba kahekümnendat korda. Kuigi Lennart Meri ütles, et Eestile on kombeks üks president korraga, vallutab Normann juubeli-Edekabeli lausa kahe presidendina. Külla tuleb hulgaliselt möödunud aastal tähelepanu äratanud telenägusid, seltskonnatähti ja poliitikuid ning muu lõbusa seas näeme ka Mailis Repsi kohvimasinaga toimetamas ning Kaja Kallast poissmeeste peol.