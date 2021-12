Briti väljaanne oli sunnitud Meghan Markle ees avalikult vabandama

The Mail on Sunday avaldas vabanduse oma kodulehel sel nädalavahetusel. Et sellele mitte liigselt tähelepanu tõmmata ei olnud vabanduse juures pilti, nagu teiste artiklite puhul, ning pealkiri oli lihtsalt "Sussexi hertsoginna", vahendas TMZ.

Väljaanne hoiab vabanduse üsna lühikese, tuues välja, et tegu on selle aasta jaanuaris ja mais kohtuistungi järel tehtud otsusega, kuna The Mail on Sunday rikkus autoriõiguseid.

Meghan Markle kaebas väljaande kohtusse, kuna nad avaldasid tema käsitsi isale kirjutatud kirja, milleks neil õigust polnud.

Peale selle, et The Mail on Sunday peab vabanduse oma lehel üleval hoidma nädal aega, pidi väljaanne maksma ka 90% Meghani õiguskuludest, mis jäävad natuke alla kahe miljoni dollari.