VIDEO | Dwayne Johnson üllatas ema kalli kingiga: sa väärid palju enamat!

Videost on näha, kuidas Johnson käsi ema Ata silmade ees hoiab ning ta siis valge Cadillaci juurde juhatab. Ema hakkas koheselt nutma ja kallistas poega.

"See pani mind hästi tundma. Üllatasin ema jõuludeks uue autoga. Ta oli šokeeritud. Ja see pani ta nutma. Siis liitusid tema lapselapsed temaga autos ning ta oli tõeliselt õnnelik," kirjutas DJ postituse juurde.

"Olen nii tänulik, et saan emale, kellel on olnud pöörane elu, selliseid asju lubada. Ma ei võta neid asju iseenesestmõistetavana. Tema ka mitte. Häid jõule, ema, naudi oma uut autot. Ja Elvise plaate. Me armastame sind. Sa väärid palju enamat."