KLÕPS | Kristjan Lüüs jäädvustas halenaljaka vahejuhtumi: Bolt tuli välja IQ testiga

Paistab, et keegi on jätnud Bolti juhi sellest informeerimata. Näitleja Kristjan Lüüs leidis ühe Bolti rendiauto alla lastud katusega ja osaliselt lume alla maetuna Vabaduse platsi kõrval olevast parklast.

"Bolt tuli välja IQ testiga," ütles näitleja Instagrami storys ning lisas siis juurde muudetud sõnadega jõululaulu "It's beginning to look like dumbass!"





Foto: Instagram

Komöödianäitleja Kristjan Lüüs (30) on paari kuu jooksul vihjanud Instagramis ja TikTokis, et tema kõrval on ta südamedaam, aga Kristjani ühist pilti temaga pole avalikkus veel näinud.

"Jahihooaja" esilinastusel aga tõstis Kristjan saladuselt loori – noored poseerisid rõõmsameelselt ja teadjamad märkasid, et tõusva stand up koomiku kaaslaseks on modell Greta Ruga (21).

Kuidas noorte elu ristus, jätab Lüüs esialgu enda teada.

Kristjan ja Greta on mõlemad lavaga harjunud – alustanud esinemisega juba lapsepõlves. Greta oli kümnene, kui ema saatis tema pildid Buduaari lapsmodellikonkursile. Tütre fotogeenilisus jäi modelliagentuuridele silma ning teda on saatnud edu rahvusvahelistel moelavadel. Kristjan Lüüsi lokkis juuste, müriseva hääle ja avala olekuga on aga teleseriaalide vaatajad juba lausa harjunud. Ta on astunud üles sarjades "Vabad mehed", "Kätte­maksu­kontor", "Tuuli Roosma mees" jpt.

Aastatel 2016–2020 oli Kristjan abielus näitleja Maris Lüüsiga, keda avalikkus mäletab mängufilmi "Kirsi­tuba­kas" peaosalisena.