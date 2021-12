Anna Pihl Tõnis Niinemetsa sugulastest: tema esiisad olid kõvad salaviina tegijad

"Mõtlesin, et rikuksin muidu nii enda, saate meeskonna kui ka vaataja jaoks võlu, kui tuleksin lagedale metsikute teadmiste ja uurimistööga." Enda sõnul on ta aga kogu elu olnud teadlik oma lähematest põlvedest. "Olen olnud arvamusel, et meil pole seal teab mis riigipäid ega ettevõtlusalaseid juhtfiguure. Lihtsad tööinimesed, pedagoogid ja autojuhid," rääkis Tõnis Niinemets.