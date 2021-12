TV3 saade "Inglite aeg" teenis heategevuseks üle veerand miljoni euro

„Suur-suur tänu kõigile annetajatele, kes märkasid ja aitasid! Kõigi panus on oluline ja muudab saates osalenud perede elu. On tõeliselt südantsoojendav, et Eestimaal elab nii palju häid inimesi, kes on valmis ulatama oma abikäe neile, kes seda kõige enam vajavad. Suurim rõõm on teha head - üksteist peab ju hoidma!“ tundis Signe Suur heameelt.