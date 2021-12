Skandaalne Amber Heard nimetas koera tüli keskmes olnud ministri järgi

Tol aastal reisis Heard Queenslandi, et külastada oma abikaasat Johnny Deppi , kes filmis seal "Kariibimere piraatide" järjefilmi. Kahe osapoole vahel tekkis paras tüli, kui Joyce, kes oli tol ajal põllumajandusminister, ütles, et Heard peaks koertega minema tagasi koju või riskima asjaoluga, et koerad pannakse magama.

Pühapäeval säutsus Amber Heard, kes on nüüdseks Deppist lahutatud, et võttis endale uue lemmiku, kes sai nimeks Barnaby Joyce.

Minister ise ütles Austraalia meediale, et ta on nimevalikuga okei ja tal pole loomadega mingit probleemi. "See on tõeliselt suur saavutus, et olen pärast kõike seda ikka veel tema peas, samas, kui mina olen nad ammu unustanud," ütles Barnaby Joyce.