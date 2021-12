"Meil on nii suur pere, et ei mahu enam ära," ütleb ettevõtja Oleg Sõnajalg (62), kes hiljuti ostis Saaremaale, poole kilomeetri kaugusele oma Imaras asuvast suvehäärberist kümne hektari suuruse maatüki. Sinna ehitab ta aastaringseks elamiseks kodu, kus on ruumi kõigile.