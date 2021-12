Surnud Il Divo laulja pere: teises riigis oleks ta elu päästetud

53-aastane laulja suri Manchesteri kuninglikus haiglas kaks nädalat pärast koroonaviirusega nakatumist. Tema õde Rosa kinnitas, et Carlos nakatus deltatüvega, mis ründas tema kopse, ja mille tõttu viidi laulja intensiivravi osakonda, vahendas The Sun.

"See on midagi, mida me kindlasti analüüsime, kui oleme kõiki meditsiinilisi dokumente näinud, sest me usume, et tema olukorda oleks saanud paremini kontrollida ja ta oleks sellest välja tulnud. Tema elu oleks saanud päästa, mis on selle juures kõige olulisem."