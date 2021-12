ÜLEVAADE | Valusad õppetunnid, suurelt unistamine ja puhkus ehk mida on see aasta meie kuulsustele õpetanud?

Selle aasta võtmesõnadeks on valitsuse vahetus, loomulikult COVID ning sellega seotud meeleavaldused, protestid ning soovimatus end mitte vaktsineerida lasta. Kuid kas ja kui väga on see kõik mõjutanud meie tele- ja raadioinimesi? Mida on tänavu aasta meile õpetanud?

TELENÄGU KERTU JUKKUM

Tänavune aasta on õpetanud, et kõige olulisem, mis meil on, on aeg. Tuleb elada unistusi täna, siin ja praegu. Elada unistusi tähendab elada unistuste elu.

SISULOOJA HELEN ADAMSON

See aasta on mulle lajatanud näkku kõik sisemised lahendamata teemad. Ja olen kõike seda, mis varem varjul oli, lahendama hakanud. Kokkuvõtvalt saan öelda - üks parimaid aastaid minu elus. Alustasin jaanuaris pereteraapia õpinguid ja olen järgmised neli aastat pereterapeudi väljaõppes. Kogu aasta on olnud niivõrd kasvatav, arendav ja silmiavav.

Olen saanud teha täpselt seda, mis on minu üks suurimaid kirgesid. Avastasin enda jaoks pereteraapia näol midagi niivõrd olulist, et see on juba eriline. Kindlasti on õpetanud rohkem iseendasse vaatama, eluga paremini toimetulema ning olema paindlik, sest elu ei lähe alati nii nagu oled peas ette mõelnud.

Viimane aasta on õpetanud ka, kuidas oma vajadustega paremini kursis olla. See, kuidas sa oma juurtega (perega) suhteid tugevdad, ja kuidas see suhteid igal pool mujal mõjutab, alustades paarisuhtest ja lõpetades sõprussuhetega. See on uskumatu teekond olnud. Mul on hea meel ja olen ka natuke hirmul, et see veel jätkub.

Saan öelda, et olen iga hetke eest tänulik, kuigi ei saa öelda, et ma kõiki neid hetki nautinud oleks, sest on ka keerulisi aegu olnud.

ENDINE MISS ESTONIA MADLI VILSAR