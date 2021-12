Endine "Vaprate ja ilusate" täht: süüdistan Billie Eilishi vanemaid

Popstaar Billie Eilish rääkis detsembri keskel Howard Sternile antud intervjuus, et hakkas vägivaldset pornot vaatama 11-aastaselt, mis tekitas tal õudusunenägusid ning valmistas probleeme hilisemas intiimelus.

Temaga on nõus ka endine pornotäht Randy Spears, kelle sõnul võivad lastel pornot vaadates tekkida pikaajalised mõjud, sest nende aju ei suuda seda sisu töödelda.

Nüüd võttis sellel teemal TMZ vahendusel sõna ka endine peavoolunäitleja, kuid viimastel aastatel pornotööstuses tegev olev Maitland Ward, kes paneb Billie probleemid hoopis tema vanemate süüks.

"Miks ta üldse vaatas vägivaldset pornot 11-aastaselt? Kes tema järele vaatas? Kas tal siis vanemafiguure elus polnud?" küsis Maitland Ward vastu. "See on ahistamine. Laps ei peaks sellises vanuses kunagi pornot vaatama."

"Porno ei ole lastele sekshariduseks mõeldud. See on täiskasvanute meelelahutus. Seda saab võrrelda olukorraga, et kui Ämblikmees mööda seina üles ronib ja laps seda jäljendab, kukub ja oma kondid murrab ning selles Ämblikmeest süüdistab – see ei ole õige."

Billie Eilish sai hiljuti 20-aastaseks ning Ward leiab, et see võiks olla vanus, mil pornot vaatamata hakata. "Seda aga teha 11-aastaselt, see on väga vale ja selles peaks süüdistama tema vanemaid või muid hooldajaid, kes tal sel ajal olid."

Billie sõnul olid tal teismelisena mitmed halvad seksuaalkogemused, kuid Wardi sõnul on see tavaline, sest teismelisena ei teata, mida teha ja paljudel on halvad kogemused. Billie ütles ka, et porno hävitas ta aju, kuid Wardi sõnul ei olnud asi mitte pornos, vaid selles, et ta nii noorelt vägivaldset pornot üldse vaatas.