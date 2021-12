Muusik läheb kohtu alla! Paul Neitsovi minevik kummitab teda siiani: kust saada raha, et tasuda võla tasumiseks võetud võlga?

Neitsov tegi sellekohase postituse ka Facebooki, rääkides oma probleemidest väga avameelselt. "Hasartmängusõltuvus on haigus, millest tulenevaid võlgnevusi tasutakse veel aastaid peale raviga alustamist. Eks see teebki selle ilmselt niivõrd raskeks, et justkui oled juba vaba, aga minevik kummitab sind ikka ja jälle, ning iseenda eest ei jookse ju kuhugi."

"Mina elasin viis aastat elu, mida paljud ei oska ilmselt ettegi kujutada. Kust saada raha, et mängida? Kust saada raha, et tasuda võlga? Kust saada raha, et tasuda võla tasumiseks võetud võlga? Need mõtted viisid mind tollal kelmusteni, mille eest inimesi karistatakse kriminaalkorras. Mina ei ole mitte mingi erand ja saan oma karistuse ka mina – homme, oma 28ndal sünnipäeval. Igal teol on tagajärg. Noored, ärge sellesse lõksu langege!"

"Vahel soovin ainult seda, et poleks 21-aastasena kasiino uksest sisse astunudki. Viis aastat karmi sõltuvust, mille tunnistamiseks läks pikalt aega ja hetkel olen saanud veidi üle paari aasta toimivat ravi.

Küllap see elus nii käibki, et ühe inimese õppetund puudutab ka paljusid teisi. Vabandan kõikide ees, kellele olen kunagi liiga teinud. Olen tänulik nendele, kes on vaatamata raskustele mu kõrval. Suurim võlgnevus on tänu."

Paul Neitsovit süüdistatakse arvutikelmuses ja teise isiku identiteedi ebaseaduslikus kasutamises. Tartu maakohtu plaani kohaselt tuleb tema juhtum arutelu alla homme, 29. detsembril ja seda arutatakse kokkuleppemenetlusena.