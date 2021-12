Michelini tärniga kokk kaevati usulise diskrimineerimise pärast kohtusse, sest ta palus töötajal köögis eemaldada käevõru

Niranjit Moorah Singh väidab, et endine Cafe Royali peakokk Herbert Berger palus tal oma vahetuse ajal eemaldada tema vanaisa kingitud käevõru. Ligi 30 000 aastas teeniv assistentist mänedžer tunnistab, et ta pole oma kahekümneaastase töökarjääri jooksul Londonis elades kunagi pidanud seda käevõru eemaldama.

Nüüd aga on otsustanud Singh Austriast pärit koka, kes on nii mõnelegi Londoni restoranile olulise tärni toonud, kaevata töövaidluskomisjoni. Nimelt toob ta välja ka selle, et Berger palus käevõru eemaldada, kuna kartis, et toidu kastmise ajal võib see kulbi külge kinni jääda.