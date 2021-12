Karjuv palgalõhe? Jennifer Lawrence saab kordades vähem palka, kui samas filmis mängiv Leonardo Dicaprio

Jennifer Lawrence'it on mitmet pidi kaitstud selle eest, et tema kaasnäitleja Leonardo DiCaprio saab filmis "Don't Look Up" osalemise eest rohkem raha kui tema. Vanity Fairile tõdes Lawrence seda teemat kommenteerides omapäraselt: "Leo toob rohkem kasu kui mina. Ma olen väga õnnelik ja rahulik oma diiliga."

Nimelt avaldas Variety, et Dicaprio saab uue filmirolli eest 30 miljonit dollarit ja Lawrence 25 miljonit. Sisuliselt tähendab see seda, et DiCaprio saab 20% rohkem tasu. "Paljudes teistes olukordades olen näinud sarnaselt teistele naistele, et on tõeliselt ebamugav küsida võrdsete palgatingimuste kohta. Ja isegi, kui sa uurid selle kohta, viidates, et tegemist on soolise lõhega, siis nad väidavad vastupidist, aga samas ei saa ka öelda, millest see vahe on tekkinud," nendib Lawrence.

"Don't Look Up" on satiiriline komöödia, mille režissööriks on Adam McKay. Lawrence mängib PhD õpilast, kes avastas komeedi, mis võib hävitada Maa. DiCaprio aga on professor, kes ühineb temaga ning koos proovivad nad inimkonda hoiatada.