VIDEO | Uus normaalsus või jaburuse tipp? Maie Parriku ja Taavi Libe duett paneb aastale värvika punkti

„Ikka kiiremini!“ on täiesti uus hitt, mille esmaesitlus toob elevust nii stuudiosse kui ka kodudesse. Kaamerate ette astuvad särav Maie, särtsakas Taavi, DJ Heiki ja vallatud tantsutüdrukud. „Kindel on see, et Taavi Libe suudab üllatada ning Maie Parrikut näeb tuntud headuses,“ kommenteerib etteastet üks saatejuhtidest Marek Lindmaa.