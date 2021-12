Nali või päriselt? Peagi 100-aastaseks saav Betty White avaldas pikaealisuse saladuse

"Ma proovin vältida kõike, mis on roheline," naljatab White väljaandele People enda dieediplaane. "Ma arvan, et see töötab." Enda sünnipäeva eel tõdes näitleja, et tema päevad on möödunud ristsõnade lahendamise, kaardimängude mängimise ja loomadokumentaalide vaatamisega. Muu hulgas ka sportimisega.

"Ma olen nii õnnelik, et olen nii hea tervise juures ja ma tunnen end nii hästi selles vanuses," lisab ta, öeldes, et kõik on lausa suurepärane. Peale selle on tema sõnul pikaealisuse saladus tema jäägitus optimismis, mille päris ta suure tõenäosusega oma emalt. "Minu arust oli ta koguaeg positiivne," nendib ta.

White'i positiivsus on tema lähedaste sõnul see miski, mille on armastatud staari õnnistatud. Näitlejatari tegemiste hulka kuulub 120 erinevat rolli, mis on teinud temast tõelise proffi naljategemise alal.