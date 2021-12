VIDEO | Kõlab põnevalt! Armastatud “Pistoda laul” sai uue jazziliku hingamise

See Pole See Trio toob nõukogudeaegse Eesti parimad muusikapärlid kuulajateni maitsekalt tänapäevases helikeeles, andes neile seeläbi justkui uue elu. Lisaks jazzile omastele instrumentidele kasutavad nad ka live-elektroonikat. Olulisel kohal on põhjamaine esteetika ning vahetu väljendus läbi improvisatsiooni. Ansambli kava toob nostalgiamomendi vanemale generatsioonile ning Eesti kullafondi avastamisrõõmu nooremale publikule. Kontserdipublikult on saadud tagasisidet, et teada-tuntud laulude tekstidki on värskes helikeeles saanud nende jaoks uue tähenduse.

See Pole See Trio koosneb kolmest noorema generatsiooni jazz-muusikust: Jana Kütt (vokalist, lugude arranžeerija), Tobias Tammearu (saksofonist) ja Robert Rebane (akordionist, bassist). Käesolev projekt sündis Jazzliidu ja Jazzkaare ühisnäituse Tallinn 67 raames toimunud kontserdiga, kus kõigile armsaks saanud estraadiaegsed hitid ("Kaks kuukiirt", "Pistoda laul", "Must mees" jpt) leidsid uue kuue mittetraditsioonilises trio-koosseisus, mille keskmeks on improvisatsioon ning pop-muusikas esinevate harmooniate sulam.

See Pole See Trio on andnud oma lühikese tegutsemisaja jooksul mitmeid edukaid kontserte üle Eesti ning jätkab esinemist ka järgmisel aastal. Tuleval aastal valmib antud lugudest ka trio debüütalbum.