Järjekordne valus löök: tuntud moebränd lõpetas koostöö surmafestivali korraldanud ja räppinud Travis Scottiga

Nimelt on Dior otsustanud edasi lükata Travis Scotti nime alt ilmuva kollektsiooni Cactus Jacki avaldamise. Põhjuseks on Astroworld muusikafestivalil toimunud traagilised surmad.

"Austusest igaühe vastu, kes on selle sündmusega olnud seotud, on Dior otsustanud edasi lükata uue kollektsiooni Cactus Jacki edasi lükkamise. Algselt oli see mõeldud 2022. aasta suvisesse kollektsiooni," kirjutab Dior oma avalduses.