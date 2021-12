Gerli Padari tütar ja tema tantsupartner: võib tunduda, et tants ei olegi sport, tegelikult on see aga üks raskemaid alasid üldse!

"Inimestele, kes ei ole võistlustantsuga varasemalt lähedalt kokku puutunud, võib tunduda, et see ei olegi sport, tegelikult on see aga üks raskemaid spordialasid üldse," muigab Robert Veide (18), kes koos Amanda Rebeca Padariga (17) pälvis noorte Ladina-Ameerika tantsude maailmameistrivõistlustel uhke kolmanda koha.