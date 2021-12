Katrin Lust: oleks väga tore, kui mu laps saaks n-ö rinnapiimaga kaasa kogemuse sellest, kui käime mööda Eestit „Kuuuurijat“ tegemas

„Oluline on uue ilmakodanikuga maha saada. Ja oleks väga tore, kui mu laps saaks n-ö rinnapiimaga kaasa kogemuse sellest, kui käime mööda Eestit „Kuuuurijat“ tegemas. Ma ei arva just, et peaksin imikuga pedofiile taga ajama, aga mõnede lugude puhul, kui ta juba vanem on, oleks tore, kui ta meiega kaasa tuleb. See on ju tore, kui laps näeb, millega ta ema või isa tegeleb."