Aega läks, aga asja sai: Arnold Schwarzeneggeri lahutus jõudis pärast kümmet aastat lõpule

Lahutuse jõustumine viibis abielupaari vara keerulisest kokkuleppest tulenevalt. Kuigi lõplikud lahutusedetailid on konfidentsiaalsed, siis selgub TMZ andmeil, et paar kavatseb tõenäoliselt nende 400 miljoni euro suuruse varanduse teha võrdselt pooleks. Üks põhjus, miks neil nii kaua lahutusele aega võis minna, seisneb selles, et 1986. aastal abielludes ei olnud veel abieluvaralepingut.

Näib, et Schwarzeneggerite abielu hakkas vett vedama siis, kui selgus, et Arnoldil on laps ühe majahoidajaga Mildred Baena. Endine California kuberner varjas lapse isaks olemise saladust 15 aastat. Niisamuti väitis ka Baena esialgu, et laps on hoopis tema eksabikaasa oma.