FOTOD | Jaani kirikus saadeti viimsele teele enne jõule surnud telemees Priit Vehm

"Saare ja mandri vahel külmas vees mõtlesin küll, et olgu see viimane kord avamerele ronida," tunnistas hobiujuja Vehm. 26,4 kilomeetrit läbi ujuda on tema sõnul paras katsumus. "Mütsiga löömisest ei tule midagi välja. Sa ei tea kunagi ette, millised ohud varitsevad."