"Nendel Miss World-i viimastel päevadel tundus tõesti nagu oleksime mingis Agatha Christie kriminullis, et see miss, kes lõpuks terveks jääb, saab krooni," võtab Puerto Ricos käinud modell ja ärinaine Eha Urbsalu (50) oma uskumatu kogemuse kokku. Ta ise sai positiivse testi kui oli just koju jõudnud ning veetis ka jõulud abikaasaga kahekesi isolatsioonis.