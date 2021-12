On, mida oodata! Uues "Edekabelis" läheb Kaja Kallas "Poissmeeste peole"

TV3 "Edekabeli" süda ja hing Henrik Normann vihjab, et tänavu on parodeeritavate reas hulgaliselt möödunud aastal tähelepanu äratanud telenägusid, seltskonnatähti, erinevate muusikavõistluste artiste ning loomulikult ka poliitikuid. Üllatavas situatsioonis kohtub "Edekabeli" vaataja näiteks peaministriga, kes on sattunud "Poissmeeste peole".

"Edekabeli" kahekümne aasta jooksul on saates säranud sadu karaktereid. "Mõnel aastal on ühes saates olnud lausa kolmkümmend erinevat tegelast," meenutab andekas parodist, lisades, et loomulikult on tihti ka neid, kelleks kehastumine on keeruline, ent sedavõrd lihtsam on parodeerida väga tuntud ja erilise karismaga isiksusi. "Tuleb tunnistada, et "Edekabeli" võtted ise kulgevad kiirelt. Kõige aeganõudvam on ettevalmistusperiood ning loomulikult grimm," selgitab Normann.