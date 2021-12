FOTO | Saskia Alusalu ja tema ettevõtjast elukaaslane ilmusid esimest korda seltskonda

Kuidas täpselt Marki ja Saskia teed kokku jooksid, ei ole täpselt teada, ent Saskia lausus muigvel sui, et see võis olla juba umbes 12–13 aastat tagasi, kui ta Marki märkas. Nimelt kuulub Mark tuntud spordiperekonda. Tema isa on kauane Valga kooli juht ja hinnatud kergejõustikutreener Raimond Luts, kes oli ühtlasi odaviskaja Magnus Kirdi esimeseks treeneriks. Raimondi tütar Kristel oli aga aastaid abielus näitleja ja lavastaja Ain Mäeotsaga, kellega tal on neli last.