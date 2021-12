Selgeltnägija Merily Timmer mäletab tuntud ema ümber hullunud inimesi: ähvardas, et tapab nii tema kui minu

Vaid halval toonil kirjutatud kommentaaridega asi alati aga ei piirdunud ning ette tuli ka oluliselt kõhedamaid seiku, mil sekkuma pidi isegi politsei. "Kui ema töötas Sky Plusis, siis mäletan, et keegi ähvardas teda, et lõikab tal pidurid läbi ning tapab ära nii minu kui tema. See oli selline veidi hirmsam seik, kindlasti," mäletas Merily.

Teismelisena tuli Merilynil arusaam, et tal on mingid sellised võimed, mida teistel ei ole. "Märke oli juba lapsepõlves. Näiteks nägin lahkunud hinge. Märke oli seal teisigi. Ma olin kuueaastane, kui sain aru, et ma näen natuke rohkem kui teised lapsed. Tol ajal oli see muidugi hirmutav, tänaseks aga põnev ja päris kasulik anne. Minu jaoks pole vahet, kas inimene usub maagiasse, müstikasse ja esoteerikamaailma," rääkis Merily möödunud kevadel Kroonikale antud intervjuus.