KUUM KLÕPS | Viimase vindi peal rase Ashley Graham poseeris alasti

Graham on alati olnud kehapositiivsuse eestkõneleja ja julgustab oma fänne armastama keha, mille sees elatakse.

Mullu jaanuaris sünnitas Ashley poja. Ta on abielus videograafi Justin Erviniga. Paar abiellus 2010. aastal. Möödunud suvel teatasid nad, et ootavad oma perre teist last.