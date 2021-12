Suri tuntud Eesti bändide trummar Ardo Põder

"Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud Ardo Põder," kirjutab J.M.K.E. Bändi sõnul mängis Põder nende plaatidel "Savist saar", "Gringofe kultur", "Sputniks in pectopah" ja "Jäneste invasioon" ning osales 1990. aastatel paljudel kontsertidel siin- ja sealpool piiri. "Viimati sai Ardoga koos mängitud tänavu suvel tema 50. sünnipäeva peol," meenutavad nad.