Eile toimus Alexela Kontserdimajas tippsportlaste aasta üks olulisimaid sündmusi - "Spordiaasta tähed 2021". Lisaks uhkete tiitlite jagamisele olid galal harjumuspärased vahenumbrid. Muuhulgas naerutas publikut kahe naljasketšiga Armeenia juurtega koomik Tigran Gevorkjan. Publik naeris nii mõnegi tabava nalja peale laginal.

Hoolimata meeldivast õhkkonnast teavad vähesed, et Gevorkjan on mõistetud tänavu 16. juunil tingimisi vangi narkootiliste ainete käitlemise eest ning tal on siiani kehtiv karistus. Vastuolu spordiaasta tähtsündmusel osalemise ja tema tausta vahel on ilmselge. Kas sündmuse korraldaja eesotsas Eesti Olümpiakomiteega oli üldse teadlik Gevorkjani kriminaalsest taustast?