Kuidas see neil küll õnnestub? 2 Quick Starti ninamees Pearu Paulus paljastab bändi edu saladuse

2 Quick Starti edu taga on Pauluse sõnul see, et bänd pole aja jooksul latti alla lasknud. "Me oleme alates 90-ndatest arenenud ja katsunud hoida taset. Pole seda, et ma läheks üksi mingite fonodega esinema," ütles Paulus Raadio 2 hommikuprogrammis. Kutseid selleks on laulja sõnutsi tulnud küll ja veel.