Hanna Martinson ränkraske protseduuri eel: olen sellepärast kolm antibiootikumikuuri pidanud tegema

"Ja mille pärast olen kolm antibiootikumikuuri pidanud tegema. Seda kõike muidugi sellepärast, et tema kardab nõnda väga, et lükkab asja aina rohkem tulevikku."

Hanna Martinson avaldas siis, et lasi endal tarkusehamba eemaldada. "Hamba pidi mitmeks tükiks puurima, sest tegu oli ühe väga sitke tegelasega - selle sitkuse võtan küll endaga uude aastasse kaasa," avaldas Hanna.

"Lõppkokkuvõttes oli see üks meeldivamaid hambaarstikülastusi, mida on tõesti veider öelda," ütles ta, lisades hammastest tehtus röntgenpildi ja öeldes, et tulevikus tuleb veel kolm tarkusehammast eemaldada.