Gameboy tetris esinemisest nubluga: meil toimub lava peal omavahel väikestviisi maagia

„Kontsert tuleb täispauk! Proovime kompenseerida inimestele seda, et me nii kaua pole näinud,“ räägib gameboy tetris, kodanikunimega Pavel Botšarov ja lisab, et nubluga on alati mõnus koos esineda. „Meil toimub lava peal omavahel väikestviisi maagia. Ajaga on koos esinemine aina vabamaks läinud ning väikeste lava pingemomentide asemel tulevad omavahelised naljad ja vestlused, mis ka õnneks rahvale korda lähevad. Või vähemalt tundub, et lähevad. Loodan, et nii ongi!“ muheleb Botšarov.