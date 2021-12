Kas maailma üks rikkamaid mehi Jeff Bezos kasutab musklis keha saamiseks kasvuhormoone?

57-aastane Jeff Bezos on ajakirja Forbes sõnul 195 miljardi dollariga maailmas rikkuselt teine mees ning saab selle tõttu endale lubada kõike, mida hing ihkab. Kuid kõigele muule on talle ette heidetud ka seda, et kasutab lihasmassi suurendamiseks kasvuhormoone. Talle lähedal olev allikas aga kinnitab TMZ-le, et nii see pole ja Bezos on hea vormi saavutanud ise trenni tehes.