FOTOD | Andrei Zevakin noppis mitu auhinda, aga Raadio 2 aastahitt läks räpipundile 5miinust

Kuulajate lemmikuks välismaiste lugude seas oli Adele looga “Easy On Me”. Teisele kohale jõudis Ed Sheerani “Bad Habbits” ja kolmandaks tõusis Eurovisiooni võitnud Måneskin looga “Beggin'”.

Raadio 2 toimetus andis välja ka mitu eripreemiat, neist toimetuse lemmiku tiitel läks tänavu Rita Rayle ja aasta debüütauhinna pälvis An-Marlen looga “Golden”. R2 toimetus valis välja ka aasta parima remixi, milleks on NOËP’i “Folktonic”. R2 TOP 1 ehk aasta jooksul enimmängitud loo auhinna viis koju IVI “Day x Night”.

Eesti suurim muusikaküsitlus Aastahitt toimus tänavu kolmes etapis, kus pärast esimest hääletusvooru said kuulajad valida lemmikuid 20 populaarseima pala vahel ja viimasel nädalal kümne enim hääli kogunud kodumaise loo seast.

Raadio 2 on aastahitti valinud juba aastast 1994. Möödunud aastal valisid kuulajad parimaks kodumaiseks looks "Maakas" Clicherik & Mäx ning Gameboy Tetrise esituses. Välismaistest lugudest jõudis esikohale The Weeknd ja "Blinding Lights".